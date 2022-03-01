Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Denver, DeMarcus Cousins'ı almakla ilgileniyor!

Denver Nuggets'ın, serbest oyuncu DeMarcus Cousins'ı kadrosuna katmakla halen ilgilendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets'ın, serbest oyuncu DeMarcus Cousins'ı kadrosuna katmakla halen ilgilendiği iddia edildi.

The Denver Post'tan Mike Singer'a göre Cousins ve Nuggets, karşılıklı olarak güçlerini birleştirmekle ilgileniyor.

Cousins en son, 30 Kasım'dan 6 Ocak'ta serbest kalıncaya kadar Milwaukee Bucks forması giyiyordu.

Nuggets'ın, Bucks formasıyla 17 maçta 9.1 sayı, 5.8 ribaund ve 1.1 asist ortalamaları yakalamış olan 31 yaşındaki pivotla 10 günlük bir sözleşme imzalamak istediği daha önce bildirilmişti.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal