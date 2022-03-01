Denver, DeMarcus Cousins'ı almakla ilgileniyor!

Denver Nuggets'ın, serbest oyuncu DeMarcus Cousins'ı kadrosuna katmakla halen ilgilendiği iddia edildi.



The Denver Post'tan Mike Singer'a göre Cousins ve Nuggets, karşılıklı olarak güçlerini birleştirmekle ilgileniyor.



Cousins en son, 30 Kasım'dan 6 Ocak'ta serbest kalıncaya kadar Milwaukee Bucks forması giyiyordu.



Nuggets'ın, Bucks formasıyla 17 maçta 9.1 sayı, 5.8 ribaund ve 1.1 asist ortalamaları yakalamış olan 31 yaşındaki pivotla 10 günlük bir sözleşme imzalamak istediği daha önce bildirilmişti.



