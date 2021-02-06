Denizlispor'un konuğu Antalyaspor

Süper Lig'de son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, 24. hafta mücadelesinde 7 Şubat Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.



Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.



Teknik direktör değişikliğine gittikten sonra Hakan Kutlu yönetiminde Göztepe'yi 2-1 mağlup eden, geçen hafta deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor 24. haftaya 17 puanla son sırada girdi.



Ligde son 7 maçta mağlubiyeti bulunmayan ve bu müsabakalarda sahadan 3 galibiyet ve 4 beraberlikle ayrılan Fraport TAV Antalyaspor, 24. hafta öncesinde 30 puanla 9. sırada yer alıyor. Antalya ekibinde kırmızı kart cezalısı Veysel Sarı ile sarı kart cezalısı Nando, yarın forma giyemeyecek.



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Ligin ilk devresinde rakibine deplasmanda 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor daha önce Süper Lig'de rakibiyle oynadığı 27 karşılaşmada, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 34 gol atan Denizli temsilcisi kalesinde 41 gol gördü.







