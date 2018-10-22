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Denizlispor'da prim dopingi

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni teknik patronu Yücel İldiz yönetiminde çıktığı ilk maçta Afjet Afyonspor'u evinde 3-0 yenen Denizlispor'da primler yükseldi.

Kaynak: DHA
Denizlispor'da prim dopingi
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22 Ekim 2018 13:07
Spor Toto 1'inci Lig'de yeni teknik patronu Yücel İldiz yönetiminde çıktığı ilk maçta Afjet Afyonspor'u evinde 3-0 yenerek tekrar 4'üncü sıraya yükselen Denizlispor'a yönetimden prim dopingi geldi.

Yeşil-siyahlı kurmaylar bu maça mahsus olarak 4'er bin TL olan galibiyet primlerini 6'şar bin TL yaptı.

Cuma günü deplasmanda oynananacak Altay karşılaşması öncesi büyük moral bulan futbolcular camiaya başarı sözü verdi.

Profesyonel Şube Yöneticisi Engin Şahin, Altay maçı için de ayrı prim belirleyeceklerini söyledi. Şahin, "Takımımız kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi. Tüm olumsuz psikolojik etmenler dağıldı. En az Play-Off oynayacak durumdayız. Yeni hocamız ile oluşan hava takımımızı yeniden gerçek kimliğine kavuşturdu. Takımdaki arkadaşlık ve aidiyet duygusu yeniden kazanıldı. Altay'ı küçümsemiyoruz ama oradan da 3 puanla dönmek istiyoruz" dedi.

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