Denizlispor'da Gazişehir mutluluğu

Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarının ilk maçında deplasmanda en yakın rakibi Gazişehir Gaziantep'i 1-0 yenen Denizlispor, diğer rakiplerinin yaşadığı kayıpların ardından büyük avantaj yakaladı.Son 10 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen yeşil-siyahlı ekip, yarışta Ümraniyespor ve Gençlerbirliği'nin de yenildiği haftayı çok iyi değerlendirdi.En yakın rakibi haline gelen Hatayspor'a 7 puan fark atan 2'nci basamaktaki Ege ekibi, lider Gençlerbirliği'yle de farkı 2 puana indirerek şampiyonluk yolunda camiasına umut ışığı oldu. Yıllardır kümede kalma savaşı veren, son 4 yılda 3 kez küme düşmekten kıl payıyla kurtulan Denizlispor, en son 2009-10 sezonunda Süper Lig'de yer aldı. Süper Lig'den düştükten sonraki sezon olan 2010-11'de ilk yarıyı lider bitiren Denizli, ardından Play-Off'a bile kalamadı. Yıllardır alt sıralarda çakılı kaldıktan sonra teknik direktör Yücel yönetiminde kenetlenen Denizli'nin Süper Lig için önünde yalnız 16 maç kaldı.Önlerinde 16 final olduğunu ifade eden Yücel İldiz, kesinlikle ciddiyeti elden bırakmayacaklarını söyledi. Çok tecrübeli ve kaliteli oyuncu grubuna sahip olduğunu anlatan deneyimli teknik adam, "Zaten futbolcularım rehavete girmez, benim takımımda asla böyle bir sorun yaşanmaz. İyi yoldayız, camia olarak inançlıyız. Artık Gazişehir Gaziantep karşılaşmasını unutacağız. Adana Demirspor'la evimizde oynayacağımız maçtan da mutlak galibiyet bekliyoruz. Transferi bu hafta tamamlayacağız. Bir kanat oyuncusu alacağız" şeklinde konuştu. Başkan yardımcısı Yasin Özpek ise "Çok güzel bir hava yakaladık. Biz kazanırken, rakiplerimiz de puanlar kaybetmeye devam ediyor. Şans da yanımızda oluyor. Umuyorum taraftarımızın beklediği şampiyonluk senesi bu yıl olacak" yorumunu yaptı.Denizlispor'da Gazişehir galibiyetinin primi 8'den 15'er bin TL'ye çıkartıldı.