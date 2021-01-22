Denizlispor, Kubilay Aktaş'ı transfer etti!

Süper Lig takımı Yukatel Denizlispor, Kubilay Aktaş'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Denizlispor, Kubilay Aktaş'ı transfer etti!
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22 Ocak 2021 15:47
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Kubilay Aktaş'ı kadrosuna dahil etti.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Gaziantep FK forması giyen Kubilay Aktaş ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Daha önce Kasımpaşa, Boluspor ve İstanbulspor'da da oynayan, Süper Lig'de 18 maçta görev yapan Kubilay Aktaş, bu sezon 5 lig karşılaşmasında formasını giydiği Gaziantep FK ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmişti.



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