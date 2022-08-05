Deniz Türüç: 'İkinci yarıdan zevk aldık'

Başakşehir'in başarılı oyuncusu Deniz Türüç, Breidablik maçı sonrası karşılaşmayı değerlendirdi.



Türüç özellikle ikinci yarıda oynadıkları oyunun altını çizerek, "Böyle iyi bir oyuna daha erken bitirebildik. Pozisyonlar bulduk. Özellikle ikinci yarı oynadığımız oyundan zevk aldık. Beklerde boşluklar olacağını biliyorduk. İstediğimiz oyun buydu." diye konuştu.



Zor şartlara rağmen istedikleri oyunu ve skoru almayı başardıklarını söyleyen Türüç, "Bu tarz ülkelerde oynanan maçlar zor oluyor. İstediğimiz performansı ortaya koyduk, dominant bir oyun oynadık." açıklamasını yaptı.





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