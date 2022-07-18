Dee Bost, Galatasaray'da kaldı

Galatasaray Nef, takımın yıldız ismi Dee Bost ile yola devam ediyor.



Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Dee Bost ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.



İşte Galatasaray'ın açıklaması:



"Geçtiğimiz sezon göstermiş olduğu performans ile büyük Galatasaray taraftarının sevgisini kazanan başarılı oyun kurucumuz Dee Bost 1+1 yıl daha parçalı formamız ile parkelerde olacak.



Yarı finalde Anadolu Efes karşısında sonlanan 2021/22 sezonunda Dee Bost, ING Basketbol Süper Ligi'nde 7'si play-off olmak üzere 34 maçta forma giydi. Bulduğu 488 sayı, 14.35 sayı ortalaması ile takımımıza katkı veren başarılı oyuncumuz, 6.74 asist ortalaması ile de ligin en iyi asist yapan oyuncuları arasında üçüncü sırada yer aldı. Dee Bost ayrıca ligde gösterdiği etkili performas ile 18.21 verimlilik puanı ortalaması da yakaladı.



Basketball Champions League'de ise 12 maçta görev alan oyuncumuz 13.7 sayı, 5.3 asist, 4.0 ribaunt ve 14.8 verimlilik puanı ortalamaları yakaladı.



2021/22 sezonunda sahada göstermiş olduğu başarılı performans ve yaptığı asistler ile taraftarımızın orkestra şefine benzettiği Dee Bost'a 15 bin kişilik Sinan Erdem orkestrası ile başarılarla dolu bir sezon dileriz."





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