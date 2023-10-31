Sacramento Kings, yıldız oyuncusu De'Aaron Fox'ın ayak bileğindeki burkulma nedeniyle süresiz olarak parkelerden uzak kalacağını duyurdu.



Sacramento'nun geçtiğimiz Pazar günü Los Angeles Lakers'a karşı uzatmada kazandığı galibiyette sakatlanan 25 yaşındaki oyuncu, son çeyrekte potaya gittiği bir pozisyonda bileğini burktuktan sonra oyundan çıkmış, sonrasında geri dönerek toplamda 37 sayı kaydetmişti.



Kings Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Fox'un sağ ayak bileğinde "orta derecede" bir burkulma yaşadığını ve Çarşamba günü Golden State Warriors'a karşı oynanacak karşılaşmada forma giyemeyeceğini belirtmişti.



Kings, Fox'ın ne zaman parkelere döneceğinin "daha sonraki bir tarihte belirleneceğini" bildirdi.



