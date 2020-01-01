Davis, playoff performansıyla NBA menajerlerinin "algısını değiştirmiş"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis'in, Orlando'da kazandığı şampiyonluk yolunda gösterdiği performansla, NBA menajerlerinin algısını değiştirdiği bildirildi.



Lakers, Orlando bubble'ında takımın etkileyici bir playoff maratonunun ardından, 2020 NBA şampiyonu olmuştu.



Birkaç NBA menajerinin katıldığı The Athletic tarafından yapılan bir ankete göre, Davis, bubble'daki etkileyici performansıyla, birçok kişinin yanıldığını kanıtladı:



"Anthony maç kazanıran basketi ve arka arkaya üç üçlük isabeti bulduğunda 'Vay canına, bu adam ilk kez büyük sahnede oynuyor ve üçlükçü biri olmamasına rağmen, üst üste üçlükleri sokup maçı kazandırabiliyor' demişlerdi. 'Tamam, belki de bu adam, önceden etrafında böyle oyunculara sahip olmamış, alfa bir süperstardır' algısı oluşmuştu. Bu, Lakers takımının tavanını ve bulunduğu noktayı değiştiriyor. Belki LeBron yavaşladığında, Anthony tahtı devralabilir ve dünyanın en iyi oyuncusu olabilir."



Davis, normal sezonda maç başına 26.1 sayı, 9.3 ribaund ve 3.2 asist ortalamaları ile oynayarak, Lakers ile ilk sezonunda harika işler başarmıştı. Daha sonra playofflarda ortalamalarını 27.7 sayı, 9.7 ribaund ve 3.5 asiste yükselterek ve ayrıca sahadan %57 şut isabetiyle oynayarak, etkileyici formunu korumaya devam etmişti.



