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Davis'in iyileşme sürecinde büyük gelişme!

Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis'in temaslı antrenmanlarda çalışmak için izin aldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis'in temaslı antrenmanlarda çalışmak için izin aldığı bildirildi.

Los Angeles'ın Utah Jazz karşısındaki son galibiyetinin ardından, koç Frank Vogel Davis ile ilgili umut veren bir gelişme duyurdu:

"MR'da ve doktorlarla yapılan muayenede her şey temiz görünüyordu, bu yüzden saha içinde temaslı antrenmanlar için izin alabildi. Bu, dönüşü için elimizde bir tarih olduğu anlamına gelmiyor. Halen kondisyonunu toparlama ve çalışmalarını hızlandırma sürecine girmesi gerekiyor."

Geçtiğimiz hafta ESPN'den Dave McMenamin, Davis'in takımın ay sonundaki altı maçlık deplasman yolculuğu sırasında geri döneceğine iyimser gözle bakıldığını belirtmişti. Bu seri ise, Çarşamba günü Indiana Pacers'a karşı oynayacakları bir sonraki iç saha maçının ardından başlayacak.

Davis, 17 Aralık'tan bu yana iç yan bağ burkulması sebebiyle kadro dışında ve geri dönüşü için '4-6 haftalık' bir süre verilmişti.

Davis bu sezon %52 şut isabetiyle 23.3 sayı, 9.9 ribaund, 2.9 asist, 2.0 blok ortalamalarına sahip.


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