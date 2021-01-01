"Davis'in büyük bir oyuncu olması için, Rondo'ya ihtiyacı var!" iddiası

NBA'den eski bir yöneticinin, Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis'in "büyük oyuncu" olmak için Rajon Rondo gibi bir guarda ihtiyacı olduğunu söylediği iddia edildi.



Bleacher Report'tan Eric Pincus'a göre ligden eski bir yönetici, Rondo'nun, Davis'in büyüklüğünü ortaya çıkarmak için ihtiyaç duyduğu türden bir oyuncu olduğunu açıkladı:



"AD özel bir oyuncu ama büyük bir oyuncu olmak için Rondo gibi bir guarda ihtiyacı var. Ancak LeBron ve AD'yi bir araya getirdiğinizde, her şey mümkündür."



Davis'in, geçtiğimiz sezon eski Lakers point guardı Dennis Schröder'ın oyun kuruculuğu ile problem yaşadığı bildirilmişti.



Önceki sezon 28 yaşındaki yıldız, NBA kariyerinin şimdiye kadarki en etkisiz sezonlarından birini geçirmiş, maç başına 21.8 sayı, 7.9 ribaund ve 3.1 asist ortalamaları yakalamıştı. Bu ortalamalar, bir önceki sezon yakaladığı 26.1 sayı, 9.3 ribaund ve 3.2 asist ortalamalarına göre oldukça düşüktü.



