Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Davis, Christian Wood'un yorumlarına karşılık verdi!

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, Houston Rockets pivotu Christian Wood'un "Lakers maçını daire içine aldım" yorumları hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, Houston Rockets pivotu Christian Wood'un "Lakers maçını daire içine aldım" yorumları hakkında konuştu.

Davis, Wood'un kendisi ile eşleşmesi hakkında yorumları üzerine, düşüncelerini paylaştı.

Wood, Davis ve Lakers'a karşı oynayacağı iki (dün geceki ve bu gece oynanacak) maçı 'daire içine aldığını' söylemişti:

"Ben çıkıp oyunuma bakıyorum sadece. Bence öyle abartılacak bir şey söylemedi. C-Wood'u tanırım, birlikte New Orleans'ta oynamıştık."

Lakers, Rockets'ı dün gece 120-102'lik skorla mağlup ederken, Davis 27 sayı ile, Wood ise 23 sayı ile oynamıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal