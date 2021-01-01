Davis, Christian Wood'un yorumlarına karşılık verdi!

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, Houston Rockets pivotu Christian Wood'un "Lakers maçını daire içine aldım" yorumları hakkında konuştu.



Davis, Wood'un kendisi ile eşleşmesi hakkında yorumları üzerine, düşüncelerini paylaştı.



Wood, Davis ve Lakers'a karşı oynayacağı iki (dün geceki ve bu gece oynanacak) maçı 'daire içine aldığını' söylemişti:



"Ben çıkıp oyunuma bakıyorum sadece. Bence öyle abartılacak bir şey söylemedi. C-Wood'u tanırım, birlikte New Orleans'ta oynamıştık."



Lakers, Rockets'ı dün gece 120-102'lik skorla mağlup ederken, Davis 27 sayı ile, Wood ise 23 sayı ile oynamıştı.



