Daum İngiltere'ye gitme peşinde

Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta görev alan Christoph Daum, yeni teknik direktörlük görevi için İngiltere'ye gitmek istiyor. Cristoph Daum, yeni görev için Championship takımlarından Bristol City ile temas kurdu.



Alman teknik adam daha önce Türkiye'nin dışında Bayer Leverkusen ve Vfb Stuttgart gibi takımları da çalıştırdı.



Bristol City CEO'su Mark Ashton'un ilgisini açıkladığı Alman teknik adam, kariyeri boyunca 5 lig şampiyonluğu kazandı.



Christoph Daum, kariyerinde daha önce İngiltere'de hiç çalışmadı. Alman teknik adamın başına geçmek istediği Bristol City, İngiltere Championship'te 42 hafta sonunda 12. sırada yer alıyor.



