Dario Melnjak: 'Üniforma bizim için garipti ama saygı duyduk'

"GARİPTİ AMA SAYGI DUYDUK"

"YENİ HOCAMIZLA İYİ HİSSEDİYORUZ"

Çaykur Rizespor'un Hırvat futbolcusu Dario Melnjak, Çaykur Rizesporlu futbolcuların Aytemiz Alanyaspor maçında asker üniforması ile çıkmasını, Hırvat basınına yorumladı.Çaykur Rizespor, İdlib'deki askerlerimize destek olmak için Aytemiz Alanyaspor maçının seremonisine asker üniforması ile çıktı.Üniforma ile çıkmalarını yorumlayan 27 yaşındaki futbolcu; "" dedi.Süper Lig'de 14. sırada yer alan Çaykur Rizespor'un futbolcusu Melnjak, takımın gidişatını da yorumladı.Melnjak, Rizespor'un performansı için; "" dedi.Dario Melnjak, bu sezon Çaykur Rizespor forması ile 24 Süper Lig maçına çıktı. Hırvat sol bek oyuncusu, bu maçlarda takımına 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.