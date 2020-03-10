Dario Melnjak: 'Üniforma bizim için garipti ama saygı duyduk'

Çaykur Rizespor'un Hırvat futbolcusu Dario Melnjak, Çaykur Rizesporlu futbolcuların Aytemiz Alanyaspor maçında asker üniforması ile çıkmasını, Hırvat basınına yorumladı.
Çaykur Rizespor, İdlib'deki askerlerimize destek olmak için Aytemiz Alanyaspor maçının seremonisine asker üniforması ile çıktı.
"GARİPTİ AMA SAYGI DUYDUK"
Üniforma ile çıkmalarını yorumlayan 27 yaşındaki futbolcu; "Isınmaya üzerimizde Türk bayrağı olan tişörtler ile çıktık. Maç öncesi seremonisine de, asker üniforması ve kepler ile çıktık. Bizim için biraz garipti. Ancak saygı duyduk çünkü bunun Türk insanına çok şey ifade ettiğini biliyorduk." dedi.
"YENİ HOCAMIZLA İYİ HİSSEDİYORUZ"
Süper Lig'de 14. sırada yer alan Çaykur Rizespor'un futbolcusu Melnjak, takımın gidişatını da yorumladı.
Melnjak, Rizespor'un performansı için; "Lige iyi başlamıştık ancak ardından üst üste puan kayıpları yaşadık. Takımda bu nedenle teknik direktör değişikliğine gidildi. Alanyaspor'a karşı kötü bir ilk yarı oynadık ama ikinci yarıda toparlayıp puanı aldık. 3 puan da kazanabilirdik. Yeni teknik direktörümüzle iyi hissediyoruz." dedi.
Dario Melnjak, bu sezon Çaykur Rizespor forması ile 24 Süper Lig maçına çıktı. Hırvat sol bek oyuncusu, bu maçlarda takımına 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
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Çaykur Rizespor, İdlib'deki askerlerimize destek olmak için Aytemiz Alanyaspor maçının seremonisine asker üniforması ile çıktı.
"GARİPTİ AMA SAYGI DUYDUK"
Üniforma ile çıkmalarını yorumlayan 27 yaşındaki futbolcu; "Isınmaya üzerimizde Türk bayrağı olan tişörtler ile çıktık. Maç öncesi seremonisine de, asker üniforması ve kepler ile çıktık. Bizim için biraz garipti. Ancak saygı duyduk çünkü bunun Türk insanına çok şey ifade ettiğini biliyorduk." dedi.
"YENİ HOCAMIZLA İYİ HİSSEDİYORUZ"
Süper Lig'de 14. sırada yer alan Çaykur Rizespor'un futbolcusu Melnjak, takımın gidişatını da yorumladı.
Melnjak, Rizespor'un performansı için; "Lige iyi başlamıştık ancak ardından üst üste puan kayıpları yaşadık. Takımda bu nedenle teknik direktör değişikliğine gidildi. Alanyaspor'a karşı kötü bir ilk yarı oynadık ama ikinci yarıda toparlayıp puanı aldık. 3 puan da kazanabilirdik. Yeni teknik direktörümüzle iyi hissediyoruz." dedi.
Dario Melnjak, bu sezon Çaykur Rizespor forması ile 24 Süper Lig maçına çıktı. Hırvat sol bek oyuncusu, bu maçlarda takımına 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
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