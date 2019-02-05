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Danny Ainge'den Pelicans'a: "Bekleyin!"

Boston Celtics'in, Kyrie Irving'in takımla tekrar kontrat imzalayıp imzalamayacağına bakmaksızın bu yaz bir Anthony Davis takasını kovalayacağı açıklandı.

Boston Celtics'in, Kyrie Irving'in takımla tekrar kontrat imzalayıp imzalamayacağına bakmaksızın bu yaz bir Anthony Davis takasını kovalayacağı açıklandı.

Celtics'in Basketbol Operasyonları Başkanı Danny Ainge'in, şu sıralar New Orleans Pelicans'ı Davis takasını bu yaza kadar beklemeye almalarına ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Celtics'in aslen Irving ve Davis'i eşleştirmek istemiş olmasına rağmen, Irving'in gelecek sezon takımla bulunup bulunmayacağı kesin olmadığı için, yakın zamana kadar birkaç sıkışıklıklar yaşandığı da eklendi.




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Boston Celtics'in, Kyrie Irving'in takımla tekrar kontrat imzalayıp imzalamayacağına bakmaksızın bu yaz bir Anthony Davis takasını kovalayacağı açıklandı.
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