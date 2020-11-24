Cyle Larin'in hedefi 5'te 5!

Beşiktaş'ta çıktığı son 4 maçta 4 kez ağları havalandıran Cyle Larin, Fenerbahçe'yi de boş geçmemek istiyor.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Cyle Larin'in hedefi 5'te 5!
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24 Kasım 2020 10:10
Beşiktaş formasıyla çıktığı son 4 maçta rakip fileleri 4 kez havalandıran Cyle Larin, serisini Fenerbahçe karşısında da sürdürmeyi amaçlıyor.

Başarılı futbolcu, hafta boyunca yapılacak takım çalışmalarında formunu daha da yükseğe çıkarıp Sarı-Lacivertliler'i de boş geçmemeyi istiyor.

Beşiktaş, bu sezonki 10 resmi maçında rakip fileleri 15 kez havalandırırken, bu gollerin 10'unu Larin, Aboubakar ve Atiba üçlüsü kaydetti.



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