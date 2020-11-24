Beşiktaş formasıyla çıktığı son 4 maçta rakip fileleri 4 kez havalandıran Cyle Larin, serisini Fenerbahçe karşısında da sürdürmeyi amaçlıyor.



Başarılı futbolcu, hafta boyunca yapılacak takım çalışmalarında formunu daha da yükseğe çıkarıp Sarı-Lacivertliler'i de boş geçmemeyi istiyor.



Beşiktaş, bu sezonki 10 resmi maçında rakip fileleri 15 kez havalandırırken, bu gollerin 10'unu Larin, Aboubakar ve Atiba üçlüsü kaydetti.



