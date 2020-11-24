Beşiktaş formasıyla çıktığı son 4 maçta rakip fileleri 4 kez havalandıran Cyle Larin, serisini Fenerbahçe karşısında da sürdürmeyi amaçlıyor.
Başarılı futbolcu, hafta boyunca yapılacak takım çalışmalarında formunu daha da yükseğe çıkarıp Sarı-Lacivertliler'i de boş geçmemeyi istiyor.
Beşiktaş, bu sezonki 10 resmi maçında rakip fileleri 15 kez havalandırırken, bu gollerin 10'unu Larin, Aboubakar ve Atiba üçlüsü kaydetti.
Başarılı futbolcu, hafta boyunca yapılacak takım çalışmalarında formunu daha da yükseğe çıkarıp Sarı-Lacivertliler'i de boş geçmemeyi istiyor.
Beşiktaş, bu sezonki 10 resmi maçında rakip fileleri 15 kez havalandırırken, bu gollerin 10'unu Larin, Aboubakar ve Atiba üçlüsü kaydetti.