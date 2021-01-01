Curry: "Takımlar hala bizi yenmeyi arzuluyor, son 5-6 yıldan çok anıları var"

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, ekibinin son yıllardaki dominant sezonları sonrası, rakip takımların halen kendilerini yenmeyi büyük oranda arzuladıklarını söyledi.



Los Angeles Lakers ve Warriors arasındaki dün gece oynanan ve Bay Area ekibinin 117-91 fark yiyerek yenilmesiyle biten karşılaşma sonrası, Curry rakip takımların kendilerine karşı olan tutumunun değişmediğini vurguladı.



Golden State artık üst üste beş NBA Finaline ulaşan dominant güç olmasa da, Curry'ye göre ekip her sahaya çıktığında halen sırtında bir hedef tahtası bulunuyor:



"Draymond (Green) devre arasında bunu biraz söylemişti, iyi oynadığımızda ve arka arkaya üç maç kazandığımızda bile, takımlar hala bizi büyük oranda yenmeyi arzuluyorlar. Son beş altı yıldan hala çok fazla anıları var."



Golden State önceki sezonda yılı NBA'in en kötüsü olan 15-50 derecesiyle tamamladıktan sonra bile, Curry ekibinin rakip takımlara verdiği hasarı yakın zamanda unutacağını düşünmediğini belirtti:



"Muhtemelen hayır. Ve bu harika bir şey, çünkü olmayı planladığımız yere tekrar geri dönmeyi umuyoruz."



