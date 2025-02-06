Golden State Warriors'ın süperstarı Stephen Curry, Miami Heat'ten takasla gelen yeni takım arkadaşı Jimmy Butler hakkında ilk düşüncelerini paylaştı.



Curry, Butler için yapılan takas hakkında konuştu ve eski Heat yıldızı takımdan tartışmalı bir şekilde ayrılmış olsa da, bu yeni ortamda kendisiyle çalışmaktan heyecan duyduğunu belirtti.



Warriors yıldızı, takas kesinleştiğinde devre arasında Butler'a bir mesaj attığını ve yeni takım arkadaşından olumlu bir yanıt aldığını sözlerine ekledi:



"İki kez final görmüş bir adam. Kazanmaya odaklı biri. Orada çok fazla dram yaşandığını biliyorum. Fakat asıl hikayenin ne olduğunu gerçekten kim biliyor? Bizler takımımızı daha iyi yönde etkilemeye hazır, motive olmuş, kararlı bir Jimmy bekliyoruz.



Nasıl görüneceğinin püf noktalarını çözmemiz gerekiyor. En üst seviyelerde deneyim yaşamış ve kanıtlayacak çok şeyi olan birinin enerjisinden beslenme şansına sahip olduğum için çok heyecanlıyım. Bu konuda birbirimize yardımcı olacağız.



Devre arasında ona mesaj atmıştım. Şahsen ne zaman görüşürüz bilmiyorum..."



BUTLER'DAN BEKLENTİSİ NE?



Curry aynı basın toplantısında Butler'dan Warriors'ta ne beklediğinden de bahsetti:



"Alıştığımızdan farklı görünecek. Zaman zaman hararetli olabiliyor fakat kendi şutunu yaratabilen, bitirici ve sahada nerede olursa olsun hesaba katmanız gereken biri. Kendi hızında oynayan, faul çizgisine giden ve eşleşmelerden faydalanabilen bir oyuncu. Burada bir uyum yakalayabilme yolunda akıllı davranmamız gerekiyor.



Müthiş rekabetçi biri. Birbirimizi iyi tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Onu oynatabileceğimiz setlerden bazılarını anlamak için çok fazla Heat maçı izledim. Bunları set kitabımıza geçirip geçiremeyeceğimize ise bakacağız.



Rahat hissettiği şeyler hakkında bize biraz fikir vermesi ve ayarlamalar yapması için kendisine serbestlik tanımak istiyoruz. Ama bizim de takımca kendimiz olmamız gerekli."



Butler'ın, birkaç gün önce Warriors'a kendileiyle uzun vadeli bir sözleşme uzatma niyetinde olmadığını söylediği iddia edilmişti. Bu nedenle Warriors'ın mevcut diğer All-Star'ları yoklamak adına başka yerlere baktığı bildirilmişti.



