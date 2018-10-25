Curry, 51 sayılık performansının ardından konuştu!

Stephen Curry, geçtiğimiz gece Washington Wizards'a karşı yalnızca üç çeyrekte bulduğu 11 üçlük isabetiyle 51 sayının sonrasında konuştu.
Warriors'ın 144-122 galip geldiği karşılaşma sonrası, Curry şu ifadeleri kullandı: "Bunun olmasını kesinlikle her sene bekliyorum. Yaz dönemi sabahları uyanıp saatlerce çalışmalarımı, normal sezonda kendime güvensiz veya ritimsiz olmak için yapmıyorum. Bu yaz birçok farklı nedenden dolayı, antrenmanlarım ve benzeri şeylere istikrarlı yaklaşmam açısından harikaydı. Eğer maça sıcak başlamasaydım bile, onca zaman verdiğim emek ve çalışmaların işleri tersine döndürebileceğini umduğumdan aynı özgüvene sahip olurdum. Maça başladığım şekilde devam etmek ve yaptığımda hiçbir değişiklik yapmamak istedim."
Maçın ilk yarısında 31 sayı atan Steph, 10 veya daha fazla üçlük isabetini 10. kez bulduğu maçta 51 sayıya ulaştı ve bu sayı, Oracle Arena'da kırdığı rekoru egale etti.