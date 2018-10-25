Curry, 51 sayılık performansının ardından konuştu!

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Stephen Curry, geçtiğimiz gece Washington Wizards'a karşı yalnızca üç çeyrekte bulduğu 11 üçlük isabetiyle 51 sayının sonrasında konuştu.Warriors'ın 144-122 galip geldiği karşılaşma sonrası, Curry şu ifadeleri kullandı:Maçın ilk yarısında 31 sayı atan Steph, 10 veya daha fazla üçlük isabetini 10. kez bulduğu maçta 51 sayıya ulaştı ve bu sayı, Oracle Arena'da kırdığı rekoru egale etti.