Türkiye Curling Federasyonunun 2. Olağan Genel Kurulu, 31 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek.Federasyonun internet sitesinde yer alan duyuruya göre genel kurul, 31 Mart Cumartesi günü Ankara'da yapılacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise genel kurul, 1 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Genel kurulun gerçekleştirileceği otel, saat ve gündem ise daha sonra duyurulacak.Curling Federasyonu olağan genel kurullarının ana statü gereği, 4 yılda bir, kış olimpiyatlarının bitiminden itibaren en geç 3 ay içinde yapılması zorunluluğu bulunuyor.