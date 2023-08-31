Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, ekibinin Indiana Pacers'ın yıldızı Tyrese Haliburton'ı draft etmek için gösterdiği ısrarlı çabadan bahsetti.



Mavericks ekibi tüm çabalarına rağmen gelecek vaat eden oyuncuyu 2020 NBA Draftı'na almayı başaramamıştı ve ilginç bir şekilde, eski başantrenör Rick Carlisle, Haliburton'ı yeni takımı Indiana Pacers'a takas ettirmişti.



Cuban, 'Pat Bev podcast'te konuk olduğu bölümde Haliburton'ı kovalama sürecinde yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Tyrese Haliburton... takasla sıramızı yükseltip onu almak için elimizden geleni yapmıştık. Yapmadığımız şey kalmamıştı. Tabii ki o zamanlar koçumuz Rick'ti. Rick sonra Indiana'ya gittiğinde, yaptığı ilk hamle neydi sizce? (gülüşmeler)."



Haliburton o günden bu yana NBA'de büyük bir gelişme göstermiş, Pacers ile All-Star seçilmiş ve şu anda FIBA Dünya Kupası'nda ABD Milli Takımı'nda oynamaya hak kazanmıştı.



