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Cuban, ABD başkanlığına aday olacağından şüpheli

Dallas Mavericks sahibi Mark Cuban, ABD başkanlığına aday olmayı düşünmediğini, ancak açık fikirli olacağını söyledi.

Haber; Sporx.com
Dallas Mavericks sahibi Mark Cuban, ABD başkanlığına aday olmayı düşünmediğini, ancak açık fikirli olacağını söyledi.

Cuban, koronavirüs salgını her şeyi sıfırladığından ötürü, bunun yapılabileceğini düşünüyor.

Bununla birlikte, popüler Mavs sahibi, bu fırsatı takip edeceğini düşünmüyor:

"Bu bir ay önce olsaydı, kesinlikle hayır derdim. Ama bilindiği gibi işler delice, işler değişiyor. Bu yüzden açık fikirli olacağım, ama bundan ciddi olarak şüpheliyim."

Joe Biden'ın, Kasım ayında yapılacak bir sonraki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a meydan okuması bekleniyor.

Cuban ve Mavs, 2019-20 NBA sezonunun yaz aylarında devam etmesini umut ediyor.


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