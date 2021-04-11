Cristiano Ronaldo, bu kez formasını fırlattı

Geçtiğimiz günlerde kaptanlık bandını yere fırlattığı için tartışmaların odağı haline gelen Ronaldo, bu kez de formasını fırlattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Cristiano Ronaldo, bu kez formasını fırlattı
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11 Nisan 2021 19:27
Cristiano Ronaldo, Juventus'un Genoa'yı 2-0 mağlup ettiği mücadelenin son düdüğünün ardından formasını yere fırlattı.

Ronaldo formasını rakip ceza sahası içine fırlattıktan sonra top toplayıcı çocuk formayı oradan alarak uzaklaştı. Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Portekiz Milli Takımı kaptanlık pazubandını da yere fırlatarak olay yartmıştı.

Konu hakkında görüşü sorulan Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, "Bence çok normal bir davranış. Sürekli gol atmak istiyor ama atamayınca sinirleniyor. Özellile böyle karmaşık bir maçtan sonra Cristiano gibi 'şampiyon ruhu'na sahip bir oyuncunun öfkelenmesi çok doğal." ifadelerini kullandı.

36 yaşındaki Portekizli oyuncu, bu sezon oynadığı 37 maçta 32 gol atıp 4 asist yaptı.



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