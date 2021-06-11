Cristiano Ronaldo: 'Brokoli, tavuk, pilav, su'

Belçika U21 Milli Takımı'nda forma giyen Daouda Peeters, Juventus'tan yakından tanıdığı ve antrenmanlara çıktığı Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.



Pazar günü Belçika - Portekiz maçından önce Cristiano Ronaldo'yu değerlendiren Belçikalı Daouda Peeters, Cristiano'nun dünyanın en iyi futbolcusu olmasına izin veren bazı sırları paylaştı. Ve bu sırlardan biri de diyet de gizli.



BROKOLİ, TAVUK, PİRİNÇ, SU



Portekizli süper starın kazanan ruhuna sahip olduğunu vurgulayan Daouda Peeters, "Cristiano her zaman aynı şeyi yer; Brokoli, tavuk, pirinç, bir litre su ve yanından kesinlikle Coca-Cola olmadan. Yaptığı karın egzersizleri boş yere değil, bu egzersizleri vücudunu bir çalışma aleti olarak gördüğü için yapıyor. Cristiano'nun saatlerce aynanın karşısında durması söz konusu değil; buna ayıracak vakti yok" dedi.



CRISTIANO HERKESİ ETKİLER



Cristiano her zaman ve her yerde kazanmak ister. Antrenmanlarda genç futbolcular ile çok ilgilenir ve bizim büyümemiz için her şeyi yapar. Çevresindeki herkesi etkiler ve bunu istemeden yapar. Cristiano çok iyi bir adam ve aynı zamanda futbolu çok ciddiye alıyor; Otobüste neredeyse başka hiçbir şey hakkında konuşmuyor" şeklinde konuştu.



