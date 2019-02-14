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Corchia: "Bu atmosferde Galatasaray'ı yenmek..."

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Benfica'da sağ bek Sebastian Corchia, çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Corchia: 'Bu atmosferde Galatasaray'ı yenmek...'
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14 Şubat 2019 23:42
Benfica'nın sağ beki Sebastian Corchia, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

İşte Sebastian Corchia'nın açıklamaları;

"Çok değerli bir galibiyet aldık. Zor bir atmosferde ve harika bir takıma karşı harika bir iş çıkardık. Gerçekten çok iyi oynadık"

DAHA RÖVANŞ VAR

"Tur henüz garanti değil. Taraftarımızın önünde yine iyi bir oyun ortaya koymalıyız. Turu geçmek bir maç daha oynayacağımızı unutmamalıyız"

YÜZDE 200 İLE OYNAMALIYIZ

"Teknik direktör bize ihtiyaç duyduğunda yüzde 200 ile oynamalıyız. Hepimizin oynama şansı var. Bu sebeple antrenmanlarda en iyisi yapıyoruz"

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