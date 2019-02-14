Corchia: 'Bu atmosferde Galatasaray'ı yenmek...'

sağ beki2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı."Çok değerli bir galibiyet aldık. Zor bir atmosferde ve harika bir takıma karşı harika bir iş çıkardık. Gerçekten çok iyi oynadık""Tur henüz garanti değil. Taraftarımızın önünde yine iyi bir oyun ortaya koymalıyız. Turu geçmek bir maç daha oynayacağımızı unutmamalıyız""Teknik direktör bize ihtiyaç duyduğunda yüzde 200 ile oynamalıyız. Hepimizin oynama şansı var. Bu sebeple antrenmanlarda en iyisi yapıyoruz"