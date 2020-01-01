Cook serbest kaldı, McGee Lakers'ta kaldı!

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Los Angeles Lakers, guard Quinn Cook'u serbest bırakırken, pivot JaVale McGee, 2020-21 sezonu için 4.2 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanarak takımda kaldı.



27 yaşındaki Cook, geçen sezonun şampiyonluk takımında 44 normal sezon maçına çıkmış ve maç başına 11.5 dakika ortalamada 5.1 sayı, 1.2 ribaund ve 1.1 asist kaydetmişti.



Cook'un 2020-21 sezonu için olan 3 milyon dolarlık maaşının sadece 1 milyon doları garantiliydi. Lakers, tam garanti tarihinden önce kendisini serbest bırakarak, az miktarda bir tasarruf elde etti.



Üçüncü kariyer şampiyonluğunu kazanmış olan McGee ise maç başına sadece 16.6 dakikada 6.6 sayı, 5.7 ribaund ve 1.4 blok ortalamaları yakalayarak, 68 maça normal sezon maçında ilk beş başlamıştı.



