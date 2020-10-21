Conte'den Real Madrid ve favori tepkisi

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, Şampiyonlar Ligi'nde bulundukları grubu ve Real Madrid'i değerlendirdi.



"FAVORİ GÖSTERENLERE GÜLÜYORUM"



Takımını favori ilan edenlere tepki gösteren İtalyan teknik adam, "Real Madrid güçlü bir takım ve bu kupayı defalarca kazanan çok iyi oyuncuları var. Geçen yıl ligde şampiyon oldular. Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları da var. Bizim bu grubun favorisi olduğumuzu duyduğumda gülüyorum. Bunu diyenler ciddi olmalılar" dedi.



