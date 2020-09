Collins: "Takas söylentileri hoşuma gidiyor, demek ki değerimi görüyorlar"

Atlanta Hawks pivotu John Collins, sezon boyunca takas görüşmelerinde adının ortaya çıkmasının, "diğer takımların kendisinin değerini gördüğü" anlamına geldiğini söyledi.



Collins, Hawks için genel olarak hayal kırıklığı yaratan bir sezonda bireysel olarak harika bir sezon geçirmişti. Üçüncü yılındaki oyuncu, 41 maça çıkmış ve kariyerinin en iyi istatistik sezonunu ortaya koymuştu. Buna rağmen, birkaç maç için askıya alındıktan sonra adı takas görüşmelerinde su yüzüne çıkmıştı.



Hoopshype'tan Michael Scotto ile röportaj yapan Collins'e göre, takas görüşmeleri bir oyuncu için kötü bir şey değil, sebebi ise diğer takımların "onun değerini gördüğü" anlamına gelmesi:



"Takas görüşmelerinin, her zaman bir NBA oyuncusu olmamdan dolayı bir seçenek olabileceğinin farkındayım. Bunu anlıyorum. Bunun üstünde fazla durmadım. Ne zaman takas tartışmalarında yer alsam, bu iyi bir şey. Bu, diğer takımların benim değerimi gördüğü, beni istediği anlamına geliyor ve bu yüzden bunu iyi bir şey olarak almaya çalışıyorum."



"KONTRATIMI UZATMAYA HAZIRIM!"



NBA'in en iyi genç oyuncularından Collins, ayrıca kariyerini Hawks ile bitirmek istediğini de ekledi:



"Çok isterim. Atlanta'da olmayı çok isterim, bu yüzden bu konuda harika hissediyorum. Şu anda her şeyle ilgili iyi umutlar içindeyiz ve moralimiz yüksek. Henüz hiçbir şey ortaya çıkmış değil. Her şey hala söylenti kapsamı içinde, ama dediğim gibi, kesinlikle moralim hala çok yüksek ve her şey de yolunda gidiyor. Atlanta için her türlü varım. Buraya sadığım. Söylemem gereken başka bir şey yok. Kontratımı uzatmaya hazırım."



Collins, kısaltılmış 2019-20 sezonunu 21.6 sayı ve 10.0 ribaund ortalama ile ve %40 üçlük yüzdesi ile tamamlamıştı. Bu rakamların hepsi, kariyerinin en yüksek noktalarıydı.