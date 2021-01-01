Collins: "Nate seneye burada olmazsa, şok olurum"

Atlanta Hawks pivotu John Collins, başantrenör Nate McMillan'ın bu yaz takımda kalmaması durumunda, bunun 'büyük bir şok' yaratacağını söyledi.



Doğu Konferansı'nda normal sezonu beşinci sırada tamamladıktan sonra Doğu Finalleri'ne kadar yükselen Hawks, 2021 NBA playofflarında beklenenden çok daha iyi bir performans göstermişti.



Bu başarının üzerine Koç McMillan, öncelikli olarak taraftarlardan ve birçok kişiden övgü almıştı. Collins'e göre 56 yaşındaki koç, gelecek yıl için de takımda kalmazsa, bu büyük bir şok etkisi yaratabilir:



"Nate'i gelecek yıl Atlanta Hawks'ın koçu olarak görmezsek bunun büyük bir şok etkisi yaratacağını düşünüyorum. Kesinlikle çok şaşırırım."



