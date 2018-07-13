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Colin Kazım'ın yeni takımı açıklandı!

Bir dönem Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor'da forma giyen Colin-Kazım'ın yeni takımı Meksika ekibi Lobos BUAP oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Colin Kazım'ın yeni takımı açıklandı!
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13 Temmuz 2018 23:49
Brezilya ligi ekiplerinden Corinthians'ta forma giyen Colin Kazım, Meksika'ya transfer oldu.

Meksika ekibi Lobos BUAP, Colin Kazım'ı kadrosuna kattığını duyurdu! Colin Kazım geçen sezon Corinthians'ta 17 maça çıktı ve 1 gol attı.

COLIN KAZIM'IN KARİYERİ

Colin Kazım Richards, Sheffield United'da top koşturduğu 2007 yılında Türk vatandaşlığına geçmiş ve aynı yaz Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Milli takımda tam 37 maça çıkan ve 2 gol kaydeden Kazım, Ocak 2011'de Sarı Lacivertliler'den ayrılarak bonservissiz olarak Galatasaray'ın yolunu tutmuştu. Ülkemizde Fener ve Galatasaray'ın dışında Bursaspor'da da forma giydi.

 

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