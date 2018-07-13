Colin Kazım'ın yeni takımı açıklandı!

Brezilya ligi ekiplerinden Corinthians'ta forma giyen Colin Kazım, Meksika'ya transfer oldu.
Meksika ekibi Lobos BUAP, Colin Kazım'ı kadrosuna kattığını duyurdu! Colin Kazım geçen sezon Corinthians'ta 17 maça çıktı ve 1 gol attı.
COLIN KAZIM'IN KARİYERİ
Colin Kazım Richards, Sheffield United'da top koşturduğu 2007 yılında Türk vatandaşlığına geçmiş ve aynı yaz Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Milli takımda tam 37 maça çıkan ve 2 gol kaydeden Kazım, Ocak 2011'de Sarı Lacivertliler'den ayrılarak bonservissiz olarak Galatasaray'ın yolunu tutmuştu. Ülkemizde Fener ve Galatasaray'ın dışında Bursaspor'da da forma giydi.
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Meksika ekibi Lobos BUAP, Colin Kazım'ı kadrosuna kattığını duyurdu! Colin Kazım geçen sezon Corinthians'ta 17 maça çıktı ve 1 gol attı.
COLIN KAZIM'IN KARİYERİ
Colin Kazım Richards, Sheffield United'da top koşturduğu 2007 yılında Türk vatandaşlığına geçmiş ve aynı yaz Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Milli takımda tam 37 maça çıkan ve 2 gol kaydeden Kazım, Ocak 2011'de Sarı Lacivertliler'den ayrılarak bonservissiz olarak Galatasaray'ın yolunu tutmuştu. Ülkemizde Fener ve Galatasaray'ın dışında Bursaspor'da da forma giydi.
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