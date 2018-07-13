Colin Kazım'ın yeni takımı açıklandı!

Brezilya ligi ekiplerindenforma giyen, Meksika'ya transfer oldu.Meksika ekibi Lobos BUAP, Colin Kazım'ı kadrosuna kattığını duyurdu! Colin Kazım geçen sezon Corinthians'ta 17 maça çıktı ve 1 gol attı.Colin Kazım Richards, Sheffield United'da top koşturduğu 2007 yılında Türk vatandaşlığına geçmiş ve aynı yaz Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.Milli takımda tam 37 maça çıkan ve 2 gol kaydeden Kazım, Ocak 2011'de Sarı Lacivertliler'den ayrılarak bonservissiz olarak Galatasaray'ın yolunu tutmuştu. Ülkemizde Fener ve Galatasaray'ın dışında Bursaspor'da da forma giydi.