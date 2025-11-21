21 Kasım
Manisa FK-A.Demirspor
20:00
21 Kasım
Mainz 05-Hoffenheim
22:30
21 Kasım
Valencia-Levante
23:00
21 Kasım
Nice-Marsilya
22:45
21 Kasım
Hertha Berlin-E.Braunschweig
20:30
21 Kasım
Bochum-Dynamo Dresden
20:30
21 Kasım
Standard Liege-Zulte Waregem
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Cole Palmer, evinde sakatlandı!

Chelsea'nin yıldız futbolcusu Cole Palmer, evinde sakatlık yaşadı. Palmer, Barcelona ve Arsenal maçlarında forma giyemeyecek.

21 Kasım 2025 13:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Cole Palmer, evinde sakatlandı!
Chelsea, yıldız futbolcusu Cole Palmer'den gelen haberle sarsıldı. Evinde sakatlık yaşayan İngiliz futbolcu, önemli maçlarda takımını yalnız bırakacak.

"BU MAÇLARDA YOK"

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Palmer için yaptığı açıklamada, "Cumartesi günü Burnley maçında ve Barcelona ile Arsenal maçlarında forma giyemeyecek, kesinlikle bu maçlarda oynayamayacak." dedi.

Sözlerine devam eden Maresca, "Maalesef, evinde bir kaza geçirdi ve ayak parmağını incitti. Ciddi bir şey değil ama kesinlikle bu hafta sahalara geri dönemeyecek. Geceleri sık sık tuvalete kalkıp başımı veya ayağımı çarparım. Böyle şeyler olabilir. Kasık sakatlığından neredeyse tamamen kurtulmuştu. Bu iyi bir haberdi ama sonra bu küçük olay yaşandı." dedi.


Palmer'in durumuyla ilgili sözlerine devam eden Enzo Maresca, "Parmağında kırık olup olmadığını bilmiyoruz ama bu hafta oynayamayacak." diye konuştu.

Bu sezon sakatlıklar boğuşan Cole Palmer, sadece 4 maçta forma giyebildi. Palmer, bu maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı.

CHELSEA'NİN MAÇLARI

Premier Lig'de cumartesi günü Burnley ile karşılaşacak Chelsea, hafta arasında ise Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Chelsea, ligin bir sonraki haftasında ise sahasında Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
