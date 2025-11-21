Cole Palmer, evinde sakatlandı!

Chelsea, yıldız futbolcusu Cole Palmer'den gelen haberle sarsıldı. Evinde sakatlık yaşayan İngiliz futbolcu, önemli maçlarda takımını yalnız bırakacak.Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Palmer için yaptığı açıklamada," dedi.Sözlerine devam eden Maresca, "" dedi.Palmer'in durumuyla ilgili sözlerine devam eden Enzo Maresca,diye konuştu.Bu sezon sakatlıklar boğuşan Cole Palmer, sadece 4 maçta forma giyebildi. Palmer, bu maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı.Premier Lig'de cumartesi günü Burnley ile karşılaşacak Chelsea, hafta arasında ise Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Chelsea, ligin bir sonraki haftasında ise sahasında Arsenal ile karşı karşıya gelecek.