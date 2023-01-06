Club Brugge, Ersin'in peşini bırakmıyor!

Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından kaleyi Mert Günok'a kaptıran Ersin Destanoğlu'na sürpriz bir talip çıktı; Club Brugge

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Club Brugge, Ersin'in peşini bırakmıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ocak 2023 10:07
Beşiktaş'ın 22 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu'na talip çıktı.

Belçika basınından Voetbalnieuws, Club Brugge'ün, önemli bir kaleci transfer yapmak istediğini, bu nedenle daha önce talip olduğu Ersin için yeniden devreye girdiğini yazdı.

Haberde Belçika ekibinin, yaz döneminde genç eldiveni kadrosuna katamama nedeninin Beşiktaş'ın talep ettiği yüksek bonservis bedeli olduğu da belirtildi.

Brugge'ün, Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinden sonra formasını kaybeden Ersin için önümüzdeki günlerde resmi teklifte bulunması bekleniyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ