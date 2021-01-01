"Clippers, Kevin Love'ı istiyor" iddiası!

LA Clippers'ın, Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love'ı bir "Büyük üçlü" oluşturmak için takip etmeye istekli olduğu iddia edildi.



NBA Finallerine ulaşmayı bu sene de başaramamış olan Clippers, şimdi gözünü 2021-22 sezonu öncesinde kadrolarını güçlendirmeye dikmiş durumda.



Hoops Wire'dan Sam Amico'ya göre Clippers, Love'ı almaya aday olan takımlar arasında yer alıyor:



"Kaynaklara göre Love'ın muhtemel talipleri arasında Pelicans, 76ers, Heat, Clippers ve Trail Blazers yer alıyor. Love'ın Cavs'ten ayrılmayı umduğuna inanılıyor, ancak herhangi bir takas talebi yapılmadı ve kaynaklar, bir talebin geleceğine inanmak için hiçbir neden olmadığını söylüyorlar."



Cavs ile geçtiğimiz sezon sakatlıklardan ötürü yalnızca 25 maçta oynayabilen Love, kariyerinin en düşük sayı (12.2) ve ribaund (7.4) ortalamalarını tutturmuştu ve kontratında kalan iki yılda 60 milyon dolar daha alacağı maaş bulunuyor.



