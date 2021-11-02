Danimarka'nın EURO 2020'de Finlandiya karşısında oynadığı B Grubu ilk maçında kalbinden sorun yaşayan ve o günden bu yana futbol oynamayan Christian Eriksen'in yeniden futbol sahalarına dönmeye hazırlandığı belirtildi.



Serie A'nın katı sağlık kuralları nedeniyle İtalya'da oynaması zor görünen Eriksen, Ajax'a dönebilir.



İtalya basınında, 29 yaşındaki oyuncuya geçen yaz kalp pili taktırdıktan sonra artık Serie A'da oynaması için onay alamayacağı belirtildi.



Alınan bilgilere göre, İtalya'da, 2017 yılında güncellenen Kardiyolojik Spor Fitness Organizasyon Komitesi protokolüne göre Christian Eriksen'in yaşadığı gibi sağlık problemleri geçiren futbolcuların maça çıkmasına izin verilmiyor. Fakat Eriksen, Ajax ve Hollandalı defans oyuncusu Daley Blind'in kalp pili takılı olarak oynadığı Eredivisie gibi diğer Avrupa liglerinde oynamaya devam edebilecek.



Il Corriere dello Sport'a göre Inter, Eriksen için herhangi bir ödeme almayı beklemiyor, ancak Eriksen'in gidişi, Inter'in yıllık 7,5 milyon avroluk maaşını kurtarmasına olanak tanıyacak.



İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre sağlık kontrollerinin ve kurallarının Serie A'ya nispeten daha az katı olduğu Eredivisie'de top koşturmaya hazırlanan Eriksen ile eski takımı Ajax yakından ilgileniyor. Eriksen 2009-2010 sezonundan 2013-2014 sezonuna dek top koşturduğu Ajax'ta çok sayıda başarı elde etmişti.



Yerine Hakan Çalhanoğlu alınmıştı



Hollanda ekibinden Premier Lig ekibi Tottenham'a transfer olan Eriksen, burada gösterdiği üst düzey performansla Inter'in yolunu tutmuştu. Bilindiği gibi Inter, Eriksen'in beklenmedik sağlık problemi sonrasında kadrosunu Milan ile olan kontratı sona eren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile güçlendirmiş ve Eriksen'in yokluğunu doldurmuştu.



Serie A'da geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Inter'de Antonio Conte'nin ana rotasyonunun bir parçası olan Eriksen, 17'si ilk 11'de olmak üzere 26 maçta forma giymiş ve üç gol atmıştı. Inter'in uzun bir süre sonra şampiyonluğa uzanan kadrosunun önemli bir parçası olan 29 yaşındaki yıldız, Danimarka Milli Takımı'nın da en önemli isimlerinden biri konumundaydı.





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