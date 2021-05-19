Chelsea ilk 4 için Leicester'ı mağlup etti

Premier Lig'in 37. haftasında Chelsea, Leicester City'i 2-1 mağlup etti. Ligin bitimine 1 hafta kala Chelsea ilk 4 ihtimalini kuvvetlendirerek Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmesini sağlamaya çok yaklaştı.

Haber; Sporx.com
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Chelsea ilk 4 için Leicester'ı mağlup etti
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19 Mayıs 2021 00:14
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Chelsea, sahasında Leicester City'i konuk etti.

Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı Chelsea 2-1 kazanarak kritik bir galibiyet almayı başardı. Ayrıca Chelsea'nin galibiyeti de ilk 4'e adını yazdırma anlamında Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'a da yaradı...

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıya Chelsea golle başladı. 47. dakikada Rüdiger'in golüyle Chelsea maçtaki sessizliği bozan isim oldu. 66. dakikaya gelindiğinde Jorginho, kazanılan penaltıyı gole çevirerek farkı ikiye çıkardı. 76. dakikada Iheanacho farkı bire indirse de başka gol sesi çıkmadı ve Chelsea, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Böylelikle Chelsea'nin Premier Lig'i ilk 4'te bitirmeye bir adım daha yaklaşması, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmesi açısından büyük avantaj sağladı.

Bu sonuçla Chelsea, Premier Lig'de bitime 1 hafta kala 67 puana yükseldi ve Leicester'ı geçerek üçüncü sırayı aldı. Leicester City ise 66 puanda kaldı.

PUAN DURUMU
1- (83) Manchester City
2- (71) Manchester United
3- (67) Chelsea
4- (66) Leicester City
5- (63) Liverpool (-1 Maç)
6- (59) Tottenham (-1 Maç)
7- (59) West Ham (-1 Maç)


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