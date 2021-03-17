Chelsea - Atletico Madrid: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında İngiliz Chelsea ile İspanyol Atletico Madrid karşı karşıya geliyor.
Stamford Bridge'de oynananacak ve saat 23:00'te başlayacak mücadelede İtalyan hakem Daniele Orsato görev yapacak. Chelsea - Atletico Madrid mücadelesini beIN Sports canlı yayınayacak.
İki takım arasındaki ilk maçı Chelsea deplasmanda 1-0 kazanmıştı. Atletico Madrid'e turu geçmek için her türlü galibiyet yeterli olacak. Karşılaşmanın normal süresi 1-0 Atletico Madrid üstünlüğü ile sonuçlanırsa uzatmalara geçilecek.
İki takımın eksikleri
Chelsea'de Jorginho ile Mason Mount cezaları nedeniyle bu maçta yoklar. Kovacic ve Ziyech ise ceza sınırında bulunuyor.
Atletico Madrid'in sakat veya cezalı oyuncusu bulunmuyor. Llorente, Lodi ve Savic kart ceza sınırındaki isimler.
Muhtemel 11'ler
Chelsea
Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Kanté, Kovačić, Alonso; Hudson-Odoi, Giroud, Werner
Atletico Madrid
Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso, Carrasco; Llorente, Koke, Lemar; Correa, Suarez
Dikkat çeken istatistikler
- Şampiyonlar Ligi'nde Atletico'yu konuk ettiği üç maçın birini kazanabilen Chelsea (1B 1M), tek galibiyetini 2009/10 sezonunun grup aşamasında almıştı.
- Atletico'nun Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla mağlup olduğu üç rakibinden biri Chelsea (3; diğerleri Bayern Münih ve Real Madrid).
- Chelsea, Avrupa kupaları tarihinde ilk maçını deplasmanda kazandığı 13 eleme turunun hiçbirinde turnuvaya veda etmedi. Londra ekibi, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk karşılaşmadan galip ayrıldıktan sonra sadece 1999/2000 çeyrek finalinde Barcelona'ya ve 2006/07 yarı finalinde Liverpool'a elenmişti.
- Atletico Madrid, Diego Simeone yönetiminde Chelsea'ye konuk olduğu iki maçı da kaybetmedi (1G 1B) ve turnuvanın eleme turlarında yaptığı tek ziyaretinden 3-1 galip ayrıldı (2013/14 yarı finali).
- Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk maçını kaybettiği eleme turlarında rakiplerini Atletico'dan (%50; 4/8) daha yüksek yüzdeyle elemeyi başaran tek takım Reims (%60; 3/5).
- Chelsea'nin başında ilk Şampiyonlar Ligi iç saha maçına çıkan son 10 menajerin dokuzu karşılaşmadan galip ayrıldı (1M). Londra ekibin çalıştıran Thomas Tuchel, Kupa 1 kariyerinde göev yaptığı 16 iç saha maçının sadece üçünü kaybetti (11G 2B).
- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı son 10 deplasman maçının sadece ikisini kazanabilen Atletico (2B 6M), iki galibiyetini de son 16 turlarında aldı (2016/17'de vs Leverkusen & 2019/20'de vs Liverpool).
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde görev yaptığı her 38 dakikada bir gol atan Chelsea forveti Olivier Giroud, bir turnuva sezonunda en az 200 dakika forma giyen oyuncular arasında fileleri en sık havalandıran isim konumunda.
- Chelsea forveti Olivier Giroud (34 yıl 168 gün), Şampiyonlar Ligi tarihinde bir eleme turunun iki ayağında da gol atan en yaşlı oyuncu unvanın Zlatan Ibrahimovic'ten (2015/16'da 24 yaş 158 gün) almak için sahaya çıkıyor.
- Atletico formasıyla çıktığı beş Şampiyonlar Ligi maçında gol atamayan Luis Suarez, turnuvada görev yaptığı son 24 dış saha karşılaşmasında gol sevinci yaşayamadı. Deplasmanda son golünü Eylül 2015'te Roma filelerine gönderen Uruguaylı forvet (Barcelona formasıyla), o golün ardından dış sahada çektiği 70 şutun hiçbirini gole çeviremedi.
Stamford Bridge'de oynananacak ve saat 23:00'te başlayacak mücadelede İtalyan hakem Daniele Orsato görev yapacak. Chelsea - Atletico Madrid mücadelesini beIN Sports canlı yayınayacak.
İki takım arasındaki ilk maçı Chelsea deplasmanda 1-0 kazanmıştı. Atletico Madrid'e turu geçmek için her türlü galibiyet yeterli olacak. Karşılaşmanın normal süresi 1-0 Atletico Madrid üstünlüğü ile sonuçlanırsa uzatmalara geçilecek.
İki takımın eksikleri
Chelsea'de Jorginho ile Mason Mount cezaları nedeniyle bu maçta yoklar. Kovacic ve Ziyech ise ceza sınırında bulunuyor.
Atletico Madrid'in sakat veya cezalı oyuncusu bulunmuyor. Llorente, Lodi ve Savic kart ceza sınırındaki isimler.
Muhtemel 11'ler
Chelsea
Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Kanté, Kovačić, Alonso; Hudson-Odoi, Giroud, Werner
Atletico Madrid
Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso, Carrasco; Llorente, Koke, Lemar; Correa, Suarez
Dikkat çeken istatistikler
- Şampiyonlar Ligi'nde Atletico'yu konuk ettiği üç maçın birini kazanabilen Chelsea (1B 1M), tek galibiyetini 2009/10 sezonunun grup aşamasında almıştı.
- Atletico'nun Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla mağlup olduğu üç rakibinden biri Chelsea (3; diğerleri Bayern Münih ve Real Madrid).
- Chelsea, Avrupa kupaları tarihinde ilk maçını deplasmanda kazandığı 13 eleme turunun hiçbirinde turnuvaya veda etmedi. Londra ekibi, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk karşılaşmadan galip ayrıldıktan sonra sadece 1999/2000 çeyrek finalinde Barcelona'ya ve 2006/07 yarı finalinde Liverpool'a elenmişti.
- Atletico Madrid, Diego Simeone yönetiminde Chelsea'ye konuk olduğu iki maçı da kaybetmedi (1G 1B) ve turnuvanın eleme turlarında yaptığı tek ziyaretinden 3-1 galip ayrıldı (2013/14 yarı finali).
- Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk maçını kaybettiği eleme turlarında rakiplerini Atletico'dan (%50; 4/8) daha yüksek yüzdeyle elemeyi başaran tek takım Reims (%60; 3/5).
- Chelsea'nin başında ilk Şampiyonlar Ligi iç saha maçına çıkan son 10 menajerin dokuzu karşılaşmadan galip ayrıldı (1M). Londra ekibin çalıştıran Thomas Tuchel, Kupa 1 kariyerinde göev yaptığı 16 iç saha maçının sadece üçünü kaybetti (11G 2B).
- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı son 10 deplasman maçının sadece ikisini kazanabilen Atletico (2B 6M), iki galibiyetini de son 16 turlarında aldı (2016/17'de vs Leverkusen & 2019/20'de vs Liverpool).
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde görev yaptığı her 38 dakikada bir gol atan Chelsea forveti Olivier Giroud, bir turnuva sezonunda en az 200 dakika forma giyen oyuncular arasında fileleri en sık havalandıran isim konumunda.
- Chelsea forveti Olivier Giroud (34 yıl 168 gün), Şampiyonlar Ligi tarihinde bir eleme turunun iki ayağında da gol atan en yaşlı oyuncu unvanın Zlatan Ibrahimovic'ten (2015/16'da 24 yaş 158 gün) almak için sahaya çıkıyor.
- Atletico formasıyla çıktığı beş Şampiyonlar Ligi maçında gol atamayan Luis Suarez, turnuvada görev yaptığı son 24 dış saha karşılaşmasında gol sevinci yaşayamadı. Deplasmanda son golünü Eylül 2015'te Roma filelerine gönderen Uruguaylı forvet (Barcelona formasıyla), o golün ardından dış sahada çektiği 70 şutun hiçbirini gole çeviremedi.