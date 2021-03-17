Chelsea - Atletico Madrid: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında İngiliz Chelsea ile İspanyol Atletico Madrid karşı karşıya geliyor.Stamford Bridge'de oynananacak ve saat 23:00'te başlayacak mücadelede İtalyan hakem Daniele Orsato görev yapacak. Chelsea - Atletico Madrid mücadelesini beIN Sports canlı yayınayacak.İki takım arasındaki ilk maçı Chelsea deplasmanda 1-0 kazanmıştı. Atletico Madrid'e turu geçmek için her türlü galibiyet yeterli olacak. Karşılaşmanın normal süresi 1-0 Atletico Madrid üstünlüğü ile sonuçlanırsa uzatmalara geçilecek.Chelsea'de Jorginho ile Mason Mount cezaları nedeniyle bu maçta yoklar. Kovacic ve Ziyech ise ceza sınırında bulunuyor.Atletico Madrid'in sakat veya cezalı oyuncusu bulunmuyor. Llorente, Lodi ve Savic kart ceza sınırındaki isimler.Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Kanté, Kovačić, Alonso; Hudson-Odoi, Giroud, WernerOblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso, Carrasco; Llorente, Koke, Lemar; Correa, Suarez- Atletico'nun Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla mağlup olduğu üç rakibinden biri Chelsea (3; diğerleri Bayern Münih ve Real Madrid).- Atletico Madrid, Diego Simeone yönetiminde Chelsea'ye konuk olduğu iki maçı da kaybetmedi (1G 1B) ve turnuvanın eleme turlarında yaptığı tek ziyaretinden 3-1 galip ayrıldı (2013/14 yarı finali).- Chelsea'nin başında ilk Şampiyonlar Ligi iç saha maçına çıkan son 10 menajerin dokuzu karşılaşmadan galip ayrıldı (1M). Londra ekibin çalıştıran Thomas Tuchel, Kupa 1 kariyerinde göev yaptığı 16 iç saha maçının sadece üçünü kaybetti (11G 2B).- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde görev yaptığı her 38 dakikada bir gol atan Chelsea forveti Olivier Giroud, bir turnuva sezonunda en az 200 dakika forma giyen oyuncular arasında fileleri en sık havalandıran isim konumunda.- Atletico formasıyla çıktığı beş Şampiyonlar Ligi maçında gol atamayan Luis Suarez, turnuvada görev yaptığı son 24 dış saha karşılaşmasında gol sevinci yaşayamadı. Deplasmanda son golünü Eylül 2015'te Roma filelerine gönderen Uruguaylı forvet (Barcelona formasıyla), o golün ardından dış sahada çektiği 70 şutun hiçbirini gole çeviremedi.