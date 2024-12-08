Chamberlain, Beşiktaş'ta 13 yıl sonra bir ilke imza attı

Alex Oxlade Chamberlain, Fenerbahçe derbisinde fileleri havalandırarak Beşiktaş'ta 13 yıllık aranın ardından bir ilki başardı.

, Fotoğraf; AA
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Chamberlain, Beşiktaş'ta 13 yıl sonra bir ilke imza attı
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08 Aralık 2024 13:15
Giovanni van Bronckhorst döneminde Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Alex Oxlade-Chamberlain, Hollandalı teknik adamla yolların ayrılıp takımın Serdar Topraktepe'ye emanet edilmesinin ardından adeta yeniden doğdu.

İngiliz orta saha oyuncusu, bu sezon ilk kez geçen hafta oynanan Hatayspor maçının son 12 dakikasında görev almış ve siyah beyazlı takımın hücumdaki etkisini artışmıştı.

Dün akşam oynanan Fenerbahçe maçında ise 70. dakikada Salih Uçan'ın yerine oyuna giren Chamberlain, 3 dakika sonra attığı golle Beşiktaş'a derbi zaferini getiren isim oldu.

13 YIL SONRA BİR İLK

Bu arada Alex Oxlade Chamberlain, 13 yıl sonra Fenerbahçe'ye iç sahada ceza sahası dışından gol atan ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu.

EN SON SIMAO ATTI

Siyah beyazlı takımda, kendi sahasında Fenerbahçe'ye karşı ceza sahası dışından fileleri havalandıran bundan önceki isim Simao Sabrosa'ydı. 27 Ekim 2011'de oynanan müsabaka 2-2 berabere sona ermişti. 

 
 

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