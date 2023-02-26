Cenk Tosun, Süper Lig'de ilk kez penaltı kaçırdı

Beşiktaşlı Cenk Tosun, Antalyaspor karşısında kazanılan penaltıyı değerlendiremedi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun, Süper Lig'de ilk kez penaltı kaçırdı
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26 Şubat 2023 23:35
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasından ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesinin 90+4. dakikasında kaleci Ataberk Dadakdeniz'in ceza sahası içinde müdahalesinin ardından Cenk Tosun yerde kalırken maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıyla galibiyete yaklaşan Beşiktaş'ta topun başına geçen Cenk Tosun'un vuruşunda, kaleci Ataberk gole izin vermedi. Penaltı atışını kaçıran Cenk, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir penaltıyı gole çevirememiş oldu.

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