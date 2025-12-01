01 Aralık
Cenk Tosun'dan boşanma iddialarına yanıt!

Fenerbahçe'de forma giyen Cenk Tosun, eşi Ece Tosun ile evlilikleri hakkında çıkan ayrılık iddialarını kesin bir dille yalanladı.

01 Aralık 2025
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, sosyal medyadan dikkat çeken bir açıklama paylaştı.

Cenk Tosun, Ece Tosun ile evlilikleri hakkında çıkan ayrılık iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Cenk Tosun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aile hayatıyla ön planda olan bir futbolcu olarak, hiçbir gerçekliği olmayan, boşandığımıza dair çıkan haberleri hayretle karşıladım. Mutlu bir evliliğimiz, huzurlu bir yuvamız var. Böyle asılsız iddiaların hiçbir araştırma yapılmadan, eşimi üzeceği ve çocuklarımı etkileyeceği düşünülmeden servis edilmesini kabul edemem. Konuyla ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağımı kamuoyuna duyurmak isterim."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
6 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
