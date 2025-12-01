Cenk Tosun'dan boşanma iddialarına yanıt!

Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, sosyal medyadan dikkat çeken bir açıklama paylaştı.
Cenk Tosun, Ece Tosun ile evlilikleri hakkında çıkan ayrılık iddialarını kesin bir dille yalanladı.
Cenk Tosun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Aile hayatıyla ön planda olan bir futbolcu olarak, hiçbir gerçekliği olmayan, boşandığımıza dair çıkan haberleri hayretle karşıladım. Mutlu bir evliliğimiz, huzurlu bir yuvamız var. Böyle asılsız iddiaların hiçbir araştırma yapılmadan, eşimi üzeceği ve çocuklarımı etkileyeceği düşünülmeden servis edilmesini kabul edemem. Konuyla ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağımı kamuoyuna duyurmak isterim."
