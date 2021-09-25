Cenk Özkacar'ın golü Leuven'e galibiyet için yetmedi

Belçika Ligi'nde HK Leuven ile Club Brugge'ün karşı karşıya geldiği maçta Türk oyuncu Cenk Özkacar golle tanıştı.



Karşılaşmada dakikalar 42'yi gösterdiğinde ceza sahası için gelen ortaya iyi yükselerek kafayı vuran Cenk Özkacar, maçta takımını öne geçirmesine rağmen Club Brugge, 77'de Clinton Mata ile eşitliği yakaladı ve mücadele 1-1'lik beraberlikle bitti. Cenk Özkacar bu sezon ilk kez



Cenk Özkacar, geçen yıl Altay'dan Olympique Lyon'a transfer olmuş ve bu sezon başında OH Leuven'e kiralanmıştı.



9 haftası geride kalan Belçika Ligi'nde OH Leuven 8 puana yükselirken Club Brugge ise 18 puan ile maç fazlasıyla liderlik koltuğunda kaldı.



