Cengiz Ünder'den Sergen Yalçın'a ilk 11 talebi!

Beşiktaş'ta nefesler tutuldu, kara bulutları dağıtmak için Fenerbahçe derbisi bekleniyor. Zirveden 11 puan geride bulunan siyah beyazlılar, resmen havlu atmamak adına bu maçı mutlaka kazanmak zorunda.
SERGEN YALÇIN İLE GÖRÜŞTÜ
Beraberlikte bile mevcut sıkıntıların daha da büyümesinden endişe ediliyor. Beşiktaş'ta dev karşılaşma öncesi en hırslı olan isim ise Cengiz Ünder. Fenerbahçe'den kiralanan yıldız oyuncu eski takımına karşı forma giymek için can atıyor.
Sergen Yalçın'la görüşen milli futbolcu, derbiye ilk 11'de başlamak istediğini söyledi.
