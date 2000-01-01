Celtics, Hayward'ı bir hiç uğruna kaybetmemeye uğraşıyor!

Charlotte Hornets ve Boston Celtics'in, Gordon Hayward için bir imza-ve-takas işlemi üzerinde çalıştıkları bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Hayward'ın dört yıllığı 120 milyon dolarlık anlaşmasını basitçe imzalaması yerine Hornets, 30 yaşındaki eski All-Star'ı imza-ve-takas yoluyla kadrosuna katmanın yollarını araştırıyor.



Ancak, anlaşma Charlotte'ın ikinci bir hamle yapmasına bağlı: Hornets genel menajeri Mitch Kupchak'in, Nicolas Batum'un süresi dolacak olan 27.1 milyon dolarlık maaşını, 2020-21 sezonu için almaya istekli üçüncü bir takım bulması gerekiyor. Aksi takdirde, Hornets'ın Fransız oyuncuyu serbest bırakarak kontratını zamana yayarak ödemesi ve kendisini önümüzdeki üç sezon için 9 milyon dolarlık bir üst sınır olarak takımın maaş bordrosunda tutması gerekecek.



Piyasada büyük olasılıkla yüksek talep görmesi beklenmeyen Batum, beş yıllığı 120 milyon dolarlık büyük kontratının dördüncü sezonu olan 2019-20'de yalnızca 22 maçta forma giyebilmiş ve 3.6 sayı, 4.5 ribaund ve 3.0 asist ortalamaları yakalayabilmişti. Charlotte'ın bu durumda, Batum'u gönderebileceği takımın kendisini tutmayı, sözleşmesini uzatmayı veya serbest bıarakmayı tercih etmediğine bakılmaksızın, mevzubahis takımı Batum'un kontratını üstlenmeye teşvik etmek adına, gelecekteki Draft varlıklarını da eklemek zorunda kalabilir.



Celtics, Hayward'ı imza-ve-takas yoluyla yollayarak, önemli bir takas istisnası yaratabilir. Genel menajer Danny Ainge, önümüzdeki takvim yılı için piyasada esnekliği artırarak, Boston'ın Hayward'ı bir hiç uğruna kaybetmesine engel olabilir.



