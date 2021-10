Celil Yüksel: 'Hiçbir şey için geç değil'

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un orta saha oyuncusu Celil Yüksel, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirterek, taraftardan takıma sahip çıkmasını istedi.



Bu sezon ligde 8 maçta forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Celil, AA muhabirine, takımda iyi bir arkadaşlık ortamı olduğunu anlattı.



Çatalan Tesisleri'nde çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Celil, "Çalışmalar sezon başındaki gibi gayet iyi gidiyor. Tabii sonuçlar iyi gelmediği için taraftarlarımızın aklında belki olumsuz düşünceler var fakat hepimiz burada elimizden geleni veriyoruz. Umarım bu sonuca da yansır, üzerimizdeki kara bulutları dağıtırız." diye konuştu.



Celil, galibiyeti her zamandakinden daha fazla istemeleri gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bazı şeyleri çok fazla istemek lazım. Normal istemek yetmiyor. Biz de bunun farkındayız. Bunun bilincinde sahaya çıkacağız. Her zaman tabii ki Adanaspor'a yakışır şekilde oynama çalışıyoruz. Royal Hastanesi Bandırmaspor maçında 1-0 öndeyken kötü bir ikinci yarı yaşadık. Bunu tekrarlamak istemiyoruz. Tabii ki biz de elimizden geleni veriyoruz. Hiçbirimiz maçı kaybetmek için sahaya çıkmıyor sonuçta. Hepimizin bir geleceği, hedefi var, bunun bilincindeyiz. Kulübün hedeflerinin de bilincindeyiz. Elimizden daha çok ne geliyorsa artık sahaya vereceğiz. Umarım Adanaspor'da yakıştığı yerlerde, yukarılarda olur."



- "Hiçbir şey için geç değil"



İyi oynadıkları bazı maçları kazanamadıklarını belirten Celil, şöyle devam etti:



"Yani çok iyi oynadığımız maçlar oldu. Aslında yani hepimiz kendi aramızda ve rakip takımlardaki arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Her maç sonunda iyi oynadığımızın farkındayız. Rakip de bunun farkında ama bu sonuca yansımıyordu. Tabii ki futbol biraz sonuca dayalı. Sonucu almak zorundasın. Yani iyi de oynasan kötü de oynasan sonucu almak zorundasın. Bizim hedeflerimiz var. Adanaspor, öyle aşağılarda düşmeye oynayacak ya da orta sıraları kabullenecek bir takım değil. Bunun farkındayız, biz de hak ettiğimiz gibi devam edeceğiz. Hiçbir şey için geç değil, daha erken. Umarım sezon sonu yüzümüz güler, şampiyon oluruz."



Celil, Sait Karafırtınalar'ın takımın başına geçmesiyle oyun sistemlerinin değiştiğini anlatarak, "Umarım hocamızın taktiğine uyarak güzel sonuçlar alırız. Taraftarın içi rahat olsun, mağlubiyeti hiçbirimiz kabullenmiyoruz. Elimizden ne geliyorsa veriyoruz zaten, bize sadece sahip çıksınlar. Hep beraber başaracağız." dedi.





