Beşiktaş'ta seçim heyecanı geride kaldı. Disiplin Kurulu Başkanlığı seçiminde Ahmet Akpınar 2495 oy, Özgür Mert Balcı ise 1210 oy aldı. Genel Kurul teveccühüyle, yeni Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar oldu. Beşiktaş'ın Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar, ilk röportajını Sporx'e verdi ve özel açıklamalar yaptı. Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan Akpınar, "Biz Beşiktaş'ta barışı sağlamak istiyoruz" dedi. Akpınar, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimiyle de uyum içinde çalışacaklarını dile getirdi.



"BEŞİKTAŞ'A BARIŞI GETİRECEĞİZ"



Seçim süreci öncesindeki çalışmalarını anlatan Ahmet Akpınar, "Bir başkan adayı ortaya çıktıktan sonra, 'Senin başkan olman lazım' diyenler oldu. 1-2 ay çevrem ve arkadaşlarla görüştüm. Aday olmaya karar verdim. Listemdeki arkadaşlarla görüştüm. Onlar da birlikte çalışmayı kabul ettiler. Birlikte çalışmaya başladık. Gayet iyi bir oy oranı aldık. Göreve talip olurken amacımız insanları barıştırmaktı. Hatırlarsanız herkesin cezalandırıldığı, üyelikten atıldığı bir süreç vardı. Bu süreç beni de çok rahatsız ediyordu. O yüzden çalışmalara başladık. Gayet iyi bir adım attık. Mazbatamızı da aldık. Bundan sonra elimizden geldiği kadar Beşiktaş'a faydalı olmaya çalışacağız. Biz noter olmadan çalışacağız! Elimizden geleni yapacağız" ifadesini kullandı.



AHMET NUR ÇEBİ İLE UYUMLU OLACAKLAR MI?



Disiplin Kurulu'nun yönetim ile arasındaki ilişkileri nasıl düzenleyeceği sorusuna Disiplin Kurulu Başkanı, "Kulüplerde devamlılık esastır. Başkan ve yönetim kurulu ile uyumlu çalışmak isteriz. Uyumlu çalışacağımıza da inanıyoruz. Bir dosya gelince karar vereceğiz. Amacımız camiayı barıştırmak. Herhangi bir çekişme olacağını zannetmiyorum. Beşiktaş'ın seçilmiş bir başkanı var. Saygılı olmalıyız. Beşiktaş'ın menfaatine uygun, disiplin anlamında gereken kararları vereceğiz" diye konuştu.



"BEŞİKTAŞ'TA KAYBETMEK OLMAZ"



Seçimin Beşiktaş'a yakışır şekilde olduğunu anlatan Akpınar, "Kongrede ufak bir olay oldu ama olmasa daha iyi olurdu. Başkan adaylarının birbirlerine olan saygıları çok güzeldi. Beşiktaş'a çok yakışan bir kongre oldu. 'Beşiktaş'ta kaybetmek olmaz. Kazanan ve kazanamayan olur' cümlesini çok severim. Sıra şu anda bizde. Kazanamayan arkadaşları da tebrik ediyorum. Sorunsuz bir seçim geçirdik. Diğer kurul seçimlerinde de aynı şeyleri gördük. Yönetim Kurulu seçiminde de aynı şeyler sergilendi. Güzel bir kongre oldu. İnşallah Beşiktaş daha iyi olacak. Önemli olan Beşiktaş'ın başarılı olmasıdır" dedi.



"YÖNETİM TRANSFERDE NOKTA ATIŞI İŞLER YAPACAK"



Ahmet Akpınar, yeni sezonla ilgili beklentileri de anlattı. Disiplin Kurulu Başkanı, "Beşiktaş'tan yeni sezonda başarı bekliyoruz. Yönetimin transferde nokta atışlar yapacağını söyleyebilirim. Kulüplerin geldiği nokta zaten ortada. İnşallah bahsedilen transferler yapılır. Başkan ve yönetim kurulu genç arkadaşlara, futbolculara geçen sezon destek verdi. Bu gençlere şans vermeye devam etmek gerek. Taraftarlarımız da gereken desteği vermeli. Örnek olarak; Emirhan hata yaptığında kızmayalım. Yabancılar da yapıyor. Kartal Kayra, sert bir ligde iyi oynadı. Takımdan başka yerlere gönderilen genç oyuncularımızı da takip etmeye devam ediyoruz. Beşiktaş'ın özü genç oyunculardır. Genç yetenekleri işlemek ve takıma kazandırmak gerek. Altyapıda da Mehmet Ekşi'nin iyi çalıştığını belirtmek isterim" açıklamasını yaptı.



"ENGİN BALTACI, BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"



Taraftarlara mesajlar veren Akpınar, şu anki yönetim kurulunda ikinci başkanlık yapacak Engin Baltacı'nın siyah-beyazlı kulübe büyük katkı vereceği fikrinde. Ahmet Akpınar, "Engin Baltacı ile daha önce birlikte çalıştık. Sevdiğim, saydığım bir yöneticidir. Beşiktaş'a çok büyük katkıları olacaktır. Siyahsa siyah, beyazsa beyaz der. Öyle bir insan. Ama futbolda şans da gerek. Örneğin; oyuncu olmadık bir pozisyon kaçırıyor ve gol atamıyor. Başarısız olunca da genelde fatura yönetime kesiliyor. Taraftarlar, yönetici üzülmüyor zannediyor ama öyle değil. Tam tersi. Yöneticilerin sıhhatleri bozuluyor. Benim öyle olmuştu. Takım kaybedince yöneticiler ayaklarını uzatıp keyfine bakmıyor. Taraftarlar bence buna çok dikkat etmeli" ifadesini kullandı.



"TFF BAŞKANI'NIN SERVET YARDIMCI OLMASI MANTIKLI"



Öte yandan Ahmet Akpınar, Türk futbolundaki belirsizliğin rahatsız edici olduğunu vurguladı. Bir dönem Beşiktaş'ın hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi olarak da kulübe katkı sağlayan Akpınar, "TFF Başkanlığı için neden bu kadar uzun bir tarih verdiler? Futbolcuların sezonu açtığı bir dönem var. Yayın ihalesi başka bir konu. Kur kaçtan sayılacak, kulüplere düşen pay... Kulüplerin transfer planlaması da zorlu olacak. Türkiye'de 2006'da seçilmiş bir başkan olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir federasyondan hayır beklemek de doğru değil. Futbolun içinden gelen insanlar yok. TFF'de yer alacak isimlere güven duyulması gerekiyor. Ayrıca demokratik bir seçim olması gerektiğini düşünüyorum. TFF'de Servet Yardımcı'nın başkan olması bence daha mantıklı. Orada olup da takım tutmayan kim var? Önemli olan kişini yaptığı işlerdir" diyerek sözlerini tamamladı.





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