Beşiktaş Kulübü, Kadın Futbol Takımı'nın sponsoru Vodafone ile birlikte basın toplantısı düzenledi.



Basın toplantısında konuşan Ahmet Nur Çebi "Kadın futbol takımı idarecilerimize söyledim, 'Öyle her maç 5-6 gol atıp karşı tarafı rencide etmeyelim' dedim. 2-3 gol de yeter. Galip olalım ama karşı taraftaki hanımefendi arkadaşlarımızın da keyfini kaçırmayalım. Fenerbahçe, Galatasaray ve diğerlerini, kadın futbol takımını kurmaya zorladık. Buna sebep olduğumuz için son derece mutluyum. Stat gelirleri düştü. Artık sponsorluk gelirleri çok önemli. Sponsorluk çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki aylarda ilginç anlaşmalar duyabilirsiniz." ifadelerini kullandı.



Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ise "Beşiktaş ile 10 yıllık bir iş birliğini geride bıraktık. Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı için yaptığımız yeni anlaşmanın bedeli de 3 milyon 250 bin TL." dedi.



"TRANSFER DÜŞÜNCEMİZ YOK"



"Erkek Futbol Takımı'na transfer yapacak mısınız?" sorusunu yanıtlayan Engin Aksoy "Erkek Futbol Takımı'na futbolcu getirme, gibi şeyler bizim düşüncemizde yok. Biz sadece birlikte sponsorluk anlaşmaları yapıyoruz. Transfer kararı yönetime aittir. Zaten bahsettiğiniz gibi futbolcu getirme gibi bir şey artık dünyada da kalmadı." açıklamasını yaptı.





İLGİLİ VİDEO