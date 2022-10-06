Çebi'den yakın takip; "Kazanmaya hazır mısınız?"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Giresunspor maçı öncesinde futbolcuları motive etti. Çebi, antrenmanda futbolcularla tek tek tokalaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Çebi'den yakın takip; 'Kazanmaya hazır mısınız?'
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06 Ekim 2022 08:38
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar Giresunspor maçına odaklanırken, yönetim futbolculara destek vermeyi sürdürüyor.

ÇEBİ'DEN TAKIMA YAKIN TAKİP

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde sportif direktör Ceyhun Kazancı ile birlikte antrenmanı takip etti. Birçok futbolcu ile tek tek el sıkışan Çebi, oyuncuların durumunu sordu.

ÇEBİ: "KAZANMAYA HAZIR MISINIZ?"

Çebi, başta kaptan Josef olmak üzere futbolculara Giresunspor maçında kazanmaya hazır olup olmadığını sordu. Çebi, "Yönetim olarak her zaman yanınızdayız. Giresunspor maçını kazanmaya hazır mısınız?" sorusunu sorarken, futbolcular da kulübün 1 numaralı ismine 3 puan sözü verdi.

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 9. haftasındaki Giresunspor - Beşiktaş maçı 8 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maç öncesinde Beşiktaş 15 puanla 6. sırada yer alırken, Giresunspor ise 8 puanla 12. sırada bulunuyor. 

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