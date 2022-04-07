ÇBK Mersin Yenişehir'de başantrenör Aziz Akkaya istifa etti!

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde Galatasaray'a 75-67 yenilerek dördüncü olan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde başantrenör Aziz Akkaya, görevini bıraktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ÇBK Mersin Yenişehir'de başantrenör Aziz Akkaya istifa etti!
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07 Nisan 2022 23:09
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde başantrenör Aziz Akkaya istifa etti

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Akkaya'nın karşılaşmanın ardından yönetim kuruluna sunduğu istifasının kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Aziz Akkaya'ya kulübümüze olan hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali ilk maçında İtalya'dan Umana Reyer'e 85-80 yenilmiş, üçüncülük maçında da Galatasaray'a 75-67 mağlup olmuştu.

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