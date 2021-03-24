Çaykur Rizespor'a Remy müjdesi

Yıllarca Süper Lig'in büyük kulüpleriyle adı anılan Loic Remy, sezon başında Çaykur Rizespor'a transfer olarak yankı uyandırmıştı. Çıktığı 10 Süper Lig maçında fırtınalar estiren başarılı futbolcu tam 6 gol atarak adeta küllerinden doğmuştu.



En formda döneminde koronavireüse yakalanan Fransız yıldız, 11. haftadan bu yana forma giyemedi. Kovid'e yakalandığı esnada kasık sakatlığı da tekrarlayan başarılı forvet, Almanya'da operasyon geçirdikten sonra rehabilite sürecine başladı. Bir süredir kendi fizyoterapisti eşliğinde çalışan oyuncudan sevindirici haber geldi.



33 yaşındaki futbolcunun yapılan son tetkiklerinden olumlu sonuç çıktığı ifade edildi. Takımın Antalya'da dün başlayan kampına katılan Remy'nin yarından itibaren saha çalışmalarına başlayacağı ifade edildi.



Milli ara dönüşünde oynanacak olan Karagümrük maçına en kötü kulübede başlaması öngörülen Fransız futbolcunun 3 haftaya kadar tam olarak hazır hale geleceği belirtildi.



