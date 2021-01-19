Çaykur Rizespor, Sumudica ile prensipte anlaştı

Çaykur Rizespor, Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile prensipte anlaşmaya vardı.

Haber; AA
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Çaykur Rizespor, Sumudica ile prensipte anlaştı
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19 Ocak 2021 22:38
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile prensipte anlaşma sağladı.

Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, Stjepan Tomas'ın görevden ayrılmasının ardından Marius Sumudica ile görüşmelere başladıklarını belirtti.

Görüşmelerin henüz tamamlanmadığını vurgulayan Bakır, "Sumudica ile görüşmeler olumlu ilerlemiş ve prensipte anlaşılmıştır. Kendisi ile son görüşme yapıldıktan sonra bir olumsuzluk çıkmaması halinde resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadelerini kullandı.

Yeşil-mavili ekibin Sumudica ile 1,5 yıllık anlaşma imzalayacağı öğrenildi.



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