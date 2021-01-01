Cavs, Lamar Stevens'ın kontratını yeniledi

Cleveland Cavaliers'ın iki yönlü kontratı olan çaylak forvet Lamar Stevens'ın sözleşmesini çok yıllı bir NBA sözleşmesine dönüştürdüğü bildirildi.



Bu hamle, Stevens'ın takımın 15 kişilik kadrosunda yer alacağı anlamına geliyor.



Cleveland.com'dan Chris Fedor'a göre kontrat, Stevens için son yılınad bir takım opsiyonu bulunan dört yıllığı, garantisiz bir anlaşma olacak.



Penn State çıkışlı 23 yaşındaki çaylak, 37 maçta ortalama 13.1 dakika sahada kalarak, %45.2 şut isabetiyle 4.4 sayı ve 2.5 ribaund ortalamaları yakalamış durumda.



